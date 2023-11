Verzekeringsmedewerker krijgt cel voor illegaal doorspelen persoonsgegevens

Een medewerker van een verzekeringsmaatschappij die illegaal adresgegevens van verzekerden en andere personen doorspeelde aan criminelen, die ze gebruikten voor het plegen van aanslagen op woningen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man zocht de gegevens op in systemen van de verzekeraar en Basis Registratie Personen (BRP). De doorgespeelde gegevens werden onder andere gebruikt bij het afpersen van een fruithandel, die een grote partij cocaïne tussen een lading fruit aantrof en dit bij de politie meldde.

De man was werkzaam als ‘senior klant contact specialist’ bij de niet nader genoemde verzekeringsmaatschappij in de rol van teamleider bij de afdeling Klant Contact. In die rol had hij via het informatiesysteem van de verzekeraar toegang tot persoonlijke informatie van verzekerden en andere personen, onder meer in de BRP. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere keren persoonsgegevens opvroeg. De data werd onder andere via WhatsApp met derden gedeeld.

De gedeelde gegevens werden vervolgens gebruikt voor het plegen van aanslagen. "Vast staat dat [verdachte] oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van zijn functie waardoor hij toegang had tot gevoelige en persoonlijke informatie. Dat is wederrechtelijk en levert de onder tenlastegelegde computervredebreuk op", aldus de rechter. "Verdachte is bij de voorbereiding van in ieder geval één van die geplande aanslagen behulpzaam geweest door onrechtmatig gegevens van [familie] in de BRP op te zoeken en te verstrekken aan anderen."

Vanwege de ernst van de feiten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar volgens de rechter op zijn plaats. Daarbij laat de rechter ook het gemak mee spelen waarmee de verdachte op onrechtmatige wijze persoonlijke gegevens verstrekte, waar hij via zijn werk toegang had. "Hij heeft niet gevraagd waar deze gegevens voor zouden worden gebruikt, terwijl hij had moeten weten dat daarmee een aanslag op een woning zou kunnen worden gepleegd", aldus de rechter.