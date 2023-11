ING mocht rekeningen klanten blokkeren wegens pinnen groot geldbedrag

ING mocht de rekeningen van twee klanten blokkeren omdat die een groot geldbedrag pinden en hoeft geen schadevergoeding van 100.000 euro te betalen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Eind 2020 kregen de klanten op hun gezamenlijke betaalrekening een bedrag van 12.500 euro bijgeschreven. Dezelfde dag werd de daglimiet voor opnames met de betaalpas verhoogd van duizend euro naar tienduizend euro. Vervolgens is het geldbedrag verdeeld over een aantal dagen opgenomen.

Naar aanleiding van de bijschrijving en de contante geldopnames heeft het controlesysteem van de bank een melding van mogelijke fraude afgegeven. Daarop heeft een ING-medewerker de klanten gebeld en aangegeven dat de bank over de herkomst van het bedrag navraag bij ABN Amro zou doen. Het geld was vanaf een rekening bij ABN Amro overgemaakt.

Een dag later werd de gezamenlijke betaalrekening van de klanten geblokkeerd, alsmede de betaalrekening van de vrouw. Twee dagen later heeft ING de betaalrekening van de vrouw uit coulance alvast gedeblokkeerd. Vier dagen na de blokkade ontving ING van ABN Amro bericht dat het ontvangen bedrag legitiem was, waarop de gezamenlijke betaalrekening werd gedeblokkeerd.

Volgens de klanten was de blokkade van hun rekeningen onterecht. Daarbij zijn de klanten vooral verbolgen over het feit dat ING óók de betaalrekening van de vrouw blokkeerde, terwijl de bijschrijving op hun gezamenlijke rekening plaatsvond. Het gestelde ‘vermoeden van fraude’ ging alleen over de gezamenlijke rekening en niet over de betaalrekening van de vrouw. Vanwege de onterechte blokkade eisten de klanten een schadevergoeding van 100.000 euro.

"Aangezien de combinatie van een limietverhoging, een ongebruikelijke bijschrijving van een groot geldbedrag en contante geldopnames vaak voorkomt bij frauduleuze transacties, kan de commissie zich goed voorstellen dat deze omstandigheden hebben geleid tot een vermoeden van fraude", aldus het Kifid. Wat betreft het doel van de blokkade was dit volgens ING vanuit een preventie oogpunt gedaan, om zo nog meer mogelijk frauduleuze transacties te voorkomen.

Aangezien de vrouw één van de rekeninghouders van de gezamenlijke rekening is, is uit preventief oogpunt niet alleen deze rekening maar ook de andere rekening op naam van de vrouw geblokkeerd. "Alleen op deze manier kon de bank – zo stelt zij – voorkomen dat er, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, niet nog meer mogelijk frauduleuze transacties zouden plaatsvinden", stelt het Kifid. Het klachteninstituut kan zich hierin vinden en noemt het niet onaanvaardbaar dat de bank om die reden óók is overgegaan tot blokkade van de betaalrekening van de vrouw.

Volgens het Kifid is niet gebleken dat specifieke betalingen van de klanten door de blokkade niet konden doorgaan. Het belang van de klanten weegt niet op tegen het geschetste belang van de blokkade, aldus het oordeel. De vordering van de klanten wordt dan ook afgewezen (pdf).