Politie verlengt contract .politie-domein: belangrijk voor digitale strategie

De politie heeft het contract voor het .politie-topleveldomein opnieuw met vier jaar verlengd. Het domein, dat in 2012 werd aangevraagd en sinds 2016 actief is, wordt vooral gebruikt voor kennisvergaring op het terrein van domeinnaambeheer en voor interne diensten. Het aantal domeinen eindigend op .politie is op dit moment beperkt. De politie is het domein inmiddels wel breder in gaan zetten.

Net als vier jaar geleden laat de politie weten dat het topleveldomein van strategisch belang is. Zo noemt Peter Gelhard van de politie het topleveldomein een belangrijke asset voor de toekomstige ontwikkeling van de digitale strategie van de politie. Verdere details over de verlenging zijn niet gegeven door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), dat de registry service provider voor .politie is.