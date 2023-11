Honderd slachtoffers bankhelpdeskfraude voor 175.000 euro opgelicht

In een onderzoek naar bankhelpdeskfraude, waarbij honderd mensen voor in totaal 175.000 euro werden opgelicht, heeft de politie twee verdachten aangehouden. De eerste verdachte die vorige week werd aangehouden probeerde via een auto te vluchten, waarbij hij drie telefoons en een tablet uit het raam gooide. Ondanks de beschadigingen aan de toestellen slaagde de politie erin om toegang te krijgen tot informatie op de telefoons. Dat leidde vandaag tot de aanhouding van de tweede verdachte.

De eerste verdachte betreft een 20-jarige man uit Amsterdam die wordt verdacht van het plegen van bankhelpdeskfraude op grote schaal, computervredebreuk en witwassen. De tweede, vandaag aangehouden verdachte is een 18-jarige man uit Amsterdam, die mogelijk verantwoordelijk is voor het ophalen van de bankpassen van slachtoffers. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In deze zaak kwam de politie de verdachten op het spoor door het bundelen van honderd aangiften van bankhelpdeskfraude. Slachtoffers werden voor ruim 175.000 euro bestolen. De politie vermoedt dat niet alle slachtoffers in deze zaak aangifte hebben gedaan, mogelijk omdat ze zich schamen. "Dat is niet nodig. Bankhelpdeskfraude komt helaas vaak voor en de daders gaan geraffineerd te werk. De politie kan alleen een onderzoek starten op basis van aangiftes", aldus de politie.