Kritieke ownCloud-kwetsbaarheid laat aanvaller adminwachtwoord stelen

Een kritieke kwetsbaarheid in ownCloud, een oplossing voor het uitwisselen en opslaan van bestanden, maakt het mogelijk voor aanvallers om het adminwachtwoord en andere inloggegevens te stelen en zo toegang tot opgeslagen data te krijgen. Vervolgens is het mogelijk om de aanwezige gegevens te stelen of die te versleutelen. Er zijn berichten dat het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-49103, actief wordt misbruikt, maar het is de vraag of die aanvallen ook succesvol zijn.

OwnCloud is een gratis opensource-oplossing die te vergelijken is met diensten zoals OneDrive, Dropbox en Google Drive. Via een ownCloud-server kunnen organisaties bestanden voor gebruikers beschikbaar maken. Op 21 november waarschuwde ownCloud voor een kritieke kwetsbaarheid waardoor een ongeautoriseerde aanvaller het adminwachtwoord, inloggegevens voor de mailserver, database credentials en S3 access-key kan stelen.

De “graphapi” app van ownCloud maakt gebruik van een third-party library, die een url biedt. Via deze url is het mogelijk om de configuratiegegevens van de PHP-omgeving (phpinfo) te bekijken. Deze informatie bevat alle omgevingsvariabelen van de webserver. In 'containerized deployments' kan dit gevoelige data betreffen, zoals de eerder genoemde inloggegevens.

OwnCloud benadrukt dat het uitschakelen van de graphapi app de kwetsbaarheid niet verhelpt. Daarnaast toont phpinfo ook andere mogelijk gevoelige configuratiegegevens waarmee een aanvaller informatie over het systeem kan verzamelen. Ook wanneer ownCloud niet in een container-omgeving draait is de kwetsbaarheid nog steeds reden tot zorg, aldus de softwareontwikkelaar. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Securitybedrijf GreyNoise meldde op het eigen blog dat er sinds 25 november misbruik van het beveiligingslek wordt gemaakt. Daarop kwam ook het Australische Cyber Security Centre (ACSC) met een waarschuwing. Beveiligingsonderzoeker Will Dormann laat via X weten dat het hier om niet werkende aanvallen gaat, aangezien alleen ownCloud-installaties die in een container draaien kwetsbaar zijn.