Duitse overheid lanceert nieuwe versie AusWeisApp voor online identificatie

De Duitse overheid heeft een nieuwe versie van de AusWeisApp gelanceerd waarmee Europese burgers zich online bij Duitse organisaties en diensten kunnen identificeren. De app maakt het mogelijk om de online identificatiefunctie van de identiteitskaart te gebruiken. Naast de app is hiervoor een smartphone of computer met NFC-functionaliteit vereist. Via de AusWeisApp is ook een versleutelde gegevensuitwisseling tussen identiteitskaart en de online dienst mogelijk waarbij de gebruiker zich wil identificeren, aldus de uitleg van de Duitse overheid.

Burgers kunnen via de online identificatie ook digitaal aanvragen indienen, waarvoor mensen anders naar een fysieke vestiging hadden moeten gaan of papieren formulieren hadden moeten opsturen. De nieuwste versie van de AusWeisApp ondersteunt nu ook een donkere modus. Daarnaast is in de mobiele versie de landscape-modus verbeterd en volgt nu automatisch de rotatie van het scherm. Naast een mobiele app voor Android en iOS is de applicatie ook beschikbaar voor macOS en Windows.