OM wil met rollenspel servers Nederlandse hostingbedrijven schoonhouden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een rollenspel ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat Nederlandse hostingbedrijven hun servers schoonhouden en er een brug met de sector wordt geslagen. Nederland telt een paar duizend hostingbedrijven, van heel klein tot partijen met datacenters die duizenden vierkante meters beslaan. "Het overgrote merendeel daarvan bestaat uit legitieme bedrijven. Bedrijven die er zo veel mogelijk aan doen om hun servers ‘schoon’ te houden. Maar ook het andere uiterste, bullet proof hosting genoemd, komt helaas voor", zo stelt het OM in een nieuwe editie van het eigen magazine Opportuun.

"Dat soort hosters adverteert vaak heel doelgericht op bepaalde online fora met beloftes dat ze uitsluitend gebruik maken van Nederlandse servers, want het Nederlandse internet is snel en betrouwbaar, dat ze geen klantgegevens controleren, dat ze cryptovaluta als betaling accepteren, en meer van dat soort dubieuze toezeggingen", zegt Josien Pauwelussen, officier van justitie en gespecialiseerd in High Tech Crime.

Volgens de officier van justitie werken de meeste hostingbedrijven over het algemeen goed mee met politie en justitie. "Ook wanneer we op vrijdagavond laat bij ze op de stoep staan met een vordering, zonder dat we daar, in verband met het lopende onderzoek, veel tekst en uitleg bij kunnen geven. Dan vragen we soms best een hoop van ze, zonder dat we kunnen uitleggen waarom. Dat voelt voor beide partijen vaak heel vervelend."

Om meer inzicht in elkaars positie te geven en te laten zien wat hostingbedrijven kunnen doen om hun servers schoon te houden bedacht Pauwelussen het rollenspel 'Capture the red flags', dat dit najaar zijn vuurdoop beleefde. Tijdens het spel kruipen deelnemers onder andere in de huid van een compliance officer van een denkbeeldige hostingprovider, alsmede een opsporingsambtenaar.

Voor het bedenken van het scenario ging Pauwelussen langs bij OM-collega’s, cyberspecialisten van de politie en mensen uit de hostingbranche. Ook putte ze uit eigen ervaringen. De eerste editie van het spel is volgens het OM goed verlopen en het is dan ook bedoeling dat het vaker wordt ingezet.