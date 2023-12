Google: SMS-vervanger RCS bij één miljard Androidgebruikers ingeschakeld

Bij meer dan één miljard Androidgebruikers is inmiddels RCS ingeschakeld, wat de vervanger van SMS moet worden, zo stelt Google. RCS staat voor Rich Communication Services en is een communicatieprotocol dat via de dataverbinding van de telefoon werkt. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op SMS. RCS biedt meer opties dan sms, zoals leesbevestigingen, versleuteling en de uitwisseling van meer soorten media.

Onlangs maakte Apple bekend dat het RCS-support volgend jaar aan iPhones gaat toevoegen. "Door de gedateerde SMS- en MMS-protocollen te vervangen, profiteren gebruikers van een modernere en veiligere chatervaring", aldus Google, dat onder andere als voordelen meer privacy en end-to-end encryptie noemt. Volgens het techbedrijf zijn er nu meer dan een miljard gebruikers van Google Messages waar RCS staat ingeschakeld.

In de aankondiging zegt Google ook tevreden te zijn over de beslissing van Apple om RCS te gaan ondersteunen. Google is sinds 2019 via de 'Get the Message' campagne bezig met het bekritiseren van Apple voor het niet ondersteunen van RCS op iPhones en deed dat vorig jaar zelfs meerdere keren. Afgelopen september publiceerde het techbedrijf een video waarin het Apple wederom belachelijk maakte voor het niet ondersteunen van RCS.