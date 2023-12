Rechtspraak ondersteunt nu in alle belastingzaken digitaal procederen

Burgers, organisaties, advocaten, belastingadviseurs en andere juridische professionals kunnen vanaf vandaag in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven digitaal procederen. "Digitaal procederen biedt een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak", zo laat de Rechtspraak weten. Om digitaal te procederen moet er worden ingelogd via de webportaal 'Mijn Rechtspraak'.

Burgers doen dit via DigiD, terwijl organisaties, belastingadviseurs en andere juridische professionals via eHerkenning inloggen. Advocaten kunnen inloggen via hun Advocatenpas. Digitaal procederen in belastingzaken is onderdeel van de digitalisering binnen de Rechtspraak. De Rechtspraak wil de komende jaren digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in civiel recht en bestuursrecht mogelijk maken. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals.