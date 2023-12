Twintigduizend Microsoft Exchange-servers op internet zijn end-of-life

Op internet zijn zo'n twintigduizend Microsoft Exchange-servers te vinden die end-of-life zijn en geen beveiligingsupdates meer ontvangen. In Nederland gaat het om zo'n zeshonderd servers, aldus de Shadowserver Foundation op basis van eigen scans. De Shadowserver Foundation is een in Nederland en de Verenigde Staten geregistreerde non-profitstichting die zich bezighoudt met de bestrijding van botnets en cybercrime.

De organisatie scant regelmatig op kwetsbare systemen. Laatst werd er gescand op Exchange-servers die end-of-life zijn. Dan blijkt dat erop internet zo'n twintigduizend van dergelijke systemen zijn te vinden. Het grootste deel staat in de Verenigde Staten en Duitsland, met respectievelijk vijfduizend en bijna drieduizend machines. In Nederland telt de Shadowserver Foundation 612 servers. Het grootste deel van de niet meer ondersteunde servers draait Exchange Server 2013. Deze versie van Exchange ontvangt sinds 11 april van dit jaar geen beveiligingsupdates meer.