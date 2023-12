Amnesty International lanceert aparte website op Tor-netwerk

Amnesty International heeft een aparte website op het Tor-netwerk gelanceerd, waardoor ook mensen in landen waar internetcensuur plaatsvindt de site kunnen bezoeken. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Via het Tor-netwerk kan de normale versie van Amnesty's website worden bezocht, maar een aparte website op het Tor-netwerk, ook wel een onion-service genoemd, biedt volgens Isabela Bagueros, directeur van het Tor Project, verschillende voordelen.

"Onion-services zijn het op het moment de meest censuurbestendige technologie, omdat geen enkele internetprovider of overheid de verbinding naar een .onion-adres kan detecteren of blokkeren. Hun versleuteling en gedecentraliseerde aard maakt ze waardevol voor klokkenluiders, garandeert bescherming tegen surveillance en maakt in gebieden met beperkte internettoegang toegang tot informatie mogelijk", zo laat ze weten.

Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers van vrijwilligers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd. In het verleden zijn er verschillende incidenten met malafide exitnodes geweest die aanvallen op gebruikers uitvoerden. Tor biedt zoals gezegd ook de mogelijkheid voor het hosten van websites op het Tor-netwerk, die op .onion eindigen en alleen vanaf het Tor-netwerk toegankelijk zijn.

Er is een verschil tussen het gebruik van Tor Browser om een website op het 'normale' internet te bezoeken en het apart hosten van een onion-site op het Tor-netwerk die via Tor Browser wordt bezocht. In het eerste geval waarbij de 'normale' website via Tor Browser wordt bezocht is er nog altijd het risico van de exitnode. Door een website op het Tor-netwerk zelf te starten wordt dit risico weggenomen, omdat het verkeer op het Tor-netwerk blijft.

"Door de website van Amnesty International als veilige .onion-site op Tor beschikbaar te maken, hebben meer mensen toegang tot mensenrechtenonderzoek en kunnen zich bezighouden met het beschermen van mensenrechten", zegt Donncha O Cearbhaill van Amnesty. Verschillende media zoals de BBC, The New York Times en Deutsche Welle, alsmede socialmediaplatforms zoals X, Facebook en Reddit hebben een .onion-site.