Politie adviseert geen vertrouwelijke gegevens in ChatGPT in te voeren

De politie adviseert gebruikers van ChatGPT om nooit vertrouwelijke gegevens in de chatbot in te voeren, ook geen namen van personen. "Als je het niet op LinkedIn zou zetten, moet je het ook niet invoeren op ChatGPT. Want dat systeem traint zichzelf met de informatie die je invoert en voordat je het weet komt jouw informatie terug in teksten die gegenereerd zijn voor anderen", zegt Manon den Dunnen, Strategisch Specialist Digitaal bij de politie.

Ze waarschuwt via het Digital Trust Center dat chatbots zoals ChatGPT niet als een zoekmachine moeten worden gezien. "Het is geen zoekmachine, er zit geen database achter, dus gebruik het niet als feitelijkheid belangrijk is." Volgens Manon zijn veel mensen ChatGPT gaan gebruiken als alternatief voor de zoekmachine. "Maar wat veel mensen zich niet realiseren: het is geen zoekmachine. ChatGPT is een taalmodel. Het is getraind op het genereren van teksten. Zie het als een slimme autocomplete die woord voor woord een tekst voor je genereert.”

Vorige maand werd bekend dat het kabinet aan een verbod werkt op het gebruik van ChatGPT en andere generatieve AI-software door rijksambtenaren. Aanleiding is een conceptvoorstel van de Autoriteit Persoonsgegevens en landsadvocaat Pels Rijcken dat niet gecontracteerde generatieve AI-toepassingen over het algemeen niet aantoonbaar aan de AVG en auteursrechtelijke wetgeving voldoen.