ChristenUnie wil opheldering over blokkeren rekeningen wegens witwaswet

De ChristenUnie heeft demissionair ministers Kaag van Financiën en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd wegens signalen dat bankrekeningen van jongeren steeds vaker worden geblokkeerd wegens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). "Wanneer mag een bank een rekening blokkeren? Hoe wordt daarbij voorzien in de rechtsbescherming van burgers?", wil Kamerlid Grinwis weten.

De bewindslieden moeten ook duidelijk maken van hoeveel Nederlanders de rekeningen zijn geblokkeerd. "Hoe kan het dat bankrekeningen van jongeren, naar het lijkt, soms zonder duidelijke opgaaf van reden geblokkeerd worden?", wil het ChristenUnie-Kamerlid verder weten. Hij voegt toe dat het vaak katvangers zijn van wie de rekeningen worden geblokkeerd. "Welke mogelijkheden ziet u om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door een grote publiekscampagne met de banken, of door het opnemen van deze thematiek in het burgerschapsonderwijs", vraagt Grinwis verder.

De ministers moeten ook duidelijk maken welke mogelijkheden ze zien om te voorkomen dat kwetsbare jongeren hun rekening ter beschikking kunnen stellen aan criminelen en daardoor zelf in de problemen komen. "Bent u van mening dat een geblokkeerde rekening of het niet hebben van een bankrekening een grote sta-in-de-weg is voor deelname aan het maatschappelijk verkeer? Herkent u in dit licht signalen van docenten dat dit net het zetje kan zijn voor jongeren om in de criminaliteit te belanden?", voegt Grinwis toe.

Verder wil hij weten welke mogelijkheden burgers hebben om tegen een blokkering van een bankrekening in het geweer te komen en of de communicatie vanuit banken bij een Wwft-klantenonderzoek voor laaggeletterden voldoende begrijpelijk is dat zij de gevraagde informatie kunnen leveren. "Vindt u de hierboven genoemde signalen over rekeningblokkades zorgelijk? Zo ja, wat wilt u verder doen om dit probleem aan te pakken en ervoor te zorgen dat burgers niet worden uitgesloten van het maatschappelijk verkeer?", sluit het Kamerlid zijn vragen af. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.