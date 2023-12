AP adviseert bedrijven om proactief over privacybeleid te communiceren

Grote bedrijven zouden proactief over hun privacybeleid moeten communiceren, bijvoorbeeld in hun jaarverslag, om zo te laten zien hoe ze met de privacy omgaan, zo adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Privacy sluit aan bij een belangrijk thema: maatschappelijk verantwoord ondernemen", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Bedrijven laten steeds vaker zien dat zij bezig zijn met duurzaamheid, werkomstandigheden van fabrieksarbeiders of de impact van de bedrijfsvoering op klimaat en milieu. Meer aandacht voor privacy sluit hier goed op aan."

Verdier merkt op dat bedrijven, mede door de toegenomen digitalisering, gegevens van steeds meer mensen gebruiken. "Natuurlijk biedt digitalisering kansen, maar er komen ook privacyrisico’s bij kijken. Door als bedrijf actief te laten zien hoe je met deze risico’s omgaat, kun je vertrouwen winnen." De privacytoezichthouder heeft handreikingen opgesteld hoe bedrijven over hun privacybeleid kunnen communiceren.

"Burgers – en dus ook aandeelhouders – zijn zich steeds bewuster van de schaal waarop persoonsgegevens worden verwerkt. En willen daarom weten hoe bedrijven privacyrisico’s beperken. Daarom roept de AP alle grotere bedrijven op om proactief over deze zaken te communiceren. Aandacht hiervoor in een jaarverslag kan een mooi begin zijn", stelt Verdier.