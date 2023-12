Adobe ColdFusion-servers Amerikaanse overheid aangevallen via bekend lek

Adobe ColdFusion-servers van de Amerikaanse overheid zijn afgelopen zomer via een bekende kwetsbaarheid gecompromitteerd, zo laat het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security vandaag weten. Voor het beveiligingslek (CVE-2023-26360) waar de aanvallers misbruik van maakten verscheen in maart van dit jaar een beveiligingsupdate van Adobe. Op dat moment werd de kwetsbaarheid al bij zeroday-aanvallen ingezet.

De ColdFusion-webapplicatieservers van de niet nader genoemde Amerikaanse overheidsinstantie werden echter afgelopen juni gecompromitteerd en hadden de beschikbare beveiligingsupdate niet geïnstalleerd, aldus het CISA. ColdFusion is een platform voor het ontwikkelen van webapplicaties. In het verleden zijn kwetsbaarheden in ColdFusion vaker gebruikt voor aanvallen op ColdFusion-applicatieservers.

Op basis van onderzoek dat het uitvoerde vermoedt het CISA dat de aanvallers het netwerk van de overheidsinstantie wilden verkennen. Er is geen informatie beschikbaar of erbij de aanval ook informatie is gestolen of de aanvallers zich lateraal door het netwerk hebben bewogen. Het is ook onduidelijk of dezelfde aanvaller voor de aanvallen op de twee servers verantwoordelijk is. Het CISA roept organisaties op om hun ColdFusion-servers up-to-date te houden, een secure-by-default configuratie toe te passen, netwerken te segmenteren, een firewall te gebruiken en logging toe te passen.