Ondersteuning Firefox op Amerikaanse overheidssites nadert einde

Het is heel goed mogelijk dat websites van de Amerikaanse overheid binnenkort geen Mozilla Firefox meer ondersteunen, zo blijkt uit de laatste cijfers van diezelfde overheid. De Amerikaanse overheid stelt dat het op de eigen websites alleen browsers officieel ondersteunt die een gebruiksaandeel van meer dan twee procent hebben. Als het gaat om Firefox heeft Mozilla's browsers op Amerikaanse overheidssites een aandeel van 2,2 procent. Een percentage dat al lange tijd dalende is.

Twee browsers zijn op dit moment verantwoordelijk voor 84 procent van al het verkeer dat Amerikaanse overheidssites ontvangen, namelijk Google Chrome en Apple Safari. Chrome is dominant op de desktop en Androidtelefoons. Safari is de standaardbrowser op iPhones, Macs en iPads. Er zijn nu zorgen dat door het niet meer ondersteunen van Firefox op Amerikaanse overheidssites het marktaandeel van Mozillas browser verder zal afnemen.

Op Hacker News wordt gesteld dat de Amerikaanse overheid de bezoekersaantallen van de eigen websites meet op basis van Google Analytics en dat Firefox dit blokkeert. Het aandeel van de browser zou in werkelijkheid dan ook veel hoger liggen. Probleem is dat de Amerikaanse overheid alleen de cijfers ziet dit het via Googles meettool binnenkrijgt en op basis daarvan beslissingen neemt. Firefox heeft in Nederland een algeheel marktaandeel van nog geen vier procent, aldus cijfers van StatCounter. Onder Nederlandse desktopgebruikers is de browser met 6,4 procent iets populairder.