Microsoft gaat Windows 10-gebruikers betaalde beveiligingsupdates bieden

Microsoft gaat eindgebruikers die met Windows 10 werken vanaf oktober 2025 betaalde beveiligingsupdates aanbieden. Het is voor het eerst dat Extended Security Updates voor thuisgebruikers beschikbaar komen. Volgens onderzoeksbureau StatCounter draait 64 procent van de Nederlandse Windowsgebruikers Windows 10.

Windows 10 Home en Pro ontvangen op 14 oktober 2025 de laatste normale beveiligingsupdates. Het besturingssysteem is daarna end-of-support en zal niet meer door Microsoft worden ondersteund. Voor zakelijke gebruikers biedt Microsoft bij Windowsversies die end-of-support zijn Extended Security Updates (ESU). Tegen betaling ontvangen deze klanten voor een periode van maximaal drie jaar beveiligingsupdates.

Voor het eerst zullen ook thuisgebruikers deze optie aangeboden krijgen. "ESU is een betaald programma dat individuen en organisaties van alle groottes de optie biedt om het gebruik van Windows 10-apparaten op een veilige manier te verlengen na de end of support datum", aldus Microsoft. Via het ESU-programma worden alleen beveiligingsupdates aangeboden, geen nieuwe features of andere zaken. Verdere details over het ESU-programma voor eindgebruikers moet Microsoft nog bekendmaken.