Politie neemt Telegramgroepen over waarin illegaal vuurwerk werd verhandeld

De politie heeft onlangs vier verschillende Telegramgroepen overgenomen en offline gehaald waarin illegaal vuurwerk werd aangeboden. De persoonsgegevens en andere gegevens die in de groepen rondgingen zijn veiliggesteld. De mogelijke beheerder, een jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân, is op het politiebureau ontboden om verhoord te worden. Het lukte politie om de vier Telegramgroepen via de telefoon van de beheerder over te nemen.

Toen de politie toegang had tot de Telegramgroepen werd er een bericht naar de in totaal negenduizend deelnemers gestuurd. "Door een team specialisten van de politie is deze groep onlangs overgenomen en alle data is veiliggesteld", aldus het begin van de boodschap. De politie zegt zich bij de aanpak van illegaal vuurwerk vooral te richten op de handelsnetwerken.

Vorig jaar november werd in Noord-Nederland ook een Telegramgroep waarin illegaal vuurwerk werd verhandeld offline gehaald en recent nog in Breda. Nu lukte dat opnieuw bij vier verschillende groepen tegelijk. Het offline halen van de groepen gebeurde onder regie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM), met hulp van de politie-eenheid Noord-Holland.