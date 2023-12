Te veel geldautomaten van Geldmaat door storingen buiten gebruik

Te veel geldautomaten van Geldmaat waren door storingen in november niet te gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Vorig maand was het bij 4,7 procent van de geldautomaten vanwege een storing niet mogelijk om contant geld op te nemen. De afgesproken norm bedraagt 2,5 procent. Ten opzichte van september deed Geldmaat het in november iets beter, toen had namelijk 5,7 procent van de automaten met storingen te maken.

Verder blijkt ook dat geldautomaten waar ondernemers geld kunnen storten te vaak met storingen kampen. Vorige maand was één op de twaalf automaten buiten werking. "We hebben afspraken met Geldmaat gemaakt en die worden niet gehaald", zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland. "We vinden dat het veel beter moet. Er komt een verplichting voor ondernemers aan om contant geld aan te nemen. Vóór die invoering moet dit wel opgelost zijn."