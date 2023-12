Overheid investeert 70 miljoen euro in ontwikkeling van clouddiensten

De overheid gaat zeventig miljoen euro in de ontwikkeling van nieuwe clouddiensten investeren, zo heeft het ministerie van Economische Zaken aangekondigd. De investeringen zijn onderdeel van een Europees initiatief waarbij meer dan honderd ondernemingen en kennisinstellingen uit twaalf EU-landen gaan samenwerken aan het opzetten van nieuwe cloudoplossingen voor bedrijven.

"Dat moet leiden tot minder technologische afhankelijkheden en minder marktverstoring. Maar ook tot een betere toepasbaarheid en onderlinge deelbaarheid van data waardoor ook de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verbetert", aldus het ministerie. Daarnaast moet het IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS) ook voor nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen gaan zorgen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van digitaal verbonden machines, sensoren en andere bedrijfsprocessen in de industrie, het ‘Industrial Internet-of-Things’. ICPEI’s zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU.

"Bedrijven geven in grote meerderheid aan behoefte te hebben aan een innovatieve Europese oplossing voor cloud- en andere datatoepassingen. Die is er nu niet, omdat de markt in handen is van vooral niet-Europese bedrijven waar andere uitgangspunten gelden voor het delen, verwerken en de toegang tot data", zegt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken. "Daarom is het goed dat we hiermee nu concreet aan de slag gaan."