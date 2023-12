Cisco: jarenoude kwetsbaarheden op grote schaal gebruikt bij aanvallen

Jarenoude kwetsbaarheden in Microsoft Office, Oracle Java en Apple Safari, soms meer dan tien jaar oud, zijn dit jaar op grote schaal gebruikt bij aanvallen, zo claimt Cisco in een jaaroverzicht over 2023 (pdf). Eerder dit jaar kwam het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) met een zelfde bevinding.

In de Top 10 van meest aangevallen beveiligingslekken staat bovenaan een uit 2017 stammende kwetsbaarheid in Microsoft Office. Een beveiligingslek in Apple Safari dat in het overzicht terugkomt dateert zelfs van 2010. "Dit onderstreept de noodzaak voor organisaties om geregeld software-updates te installeren, aangezien veel van de systemen gezien de leeftijd van de kwetsbaarheden waarschijnlijk ongepatcht waren", aldus Cisco.

Acht van de tien kwetsbaarheden zijn als kritiek aangemerkt. "Het grote aantal gevallen waarbij wordt geprobeerd om misbruik van deze beveiligingslekken te maken, gecombineerd met hun ernst onderstreept het risico van ongepatchte systemen", zo laat het bedrijf verder weten. Van de gevallen waarbij Cisco kon achterhalen hoe aanvallers toegang tot een getroffen organisatie hadden gekregen was misbruik van kwetsbaarheden de meestvoorkomende methode.