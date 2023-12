Senator VS: overheden bespioneren Android- en iPhone-gebruikers via pushnotificaties

Overheidsinstanties maken gebruik van de pushnotificaties die naar Android- en iPhone-gebruikers worden verstuurd om deze gebruikers te bespioneren, zo stelt de Amerikaanse senator Ron Wyden, die de Amerikaanse minister van Justitie om opheldering heeft gevraagd. Wyden ontving vorig jaar naar eigen zeggen een tip dat niet nader genoemde overheidsinstanties in het buitenland gegevens over pushnotificaties bij Apple en Google opvragen, waarmee overheidssurveillance mogelijk is.

Tal van apps maken gebruik van pushnotificaties om gebruikers over bijvoorbeeld een nieuw bericht of 'breaking nieuws' te informeren. Ze worden echter niet direct via de app-aanbieder naar gebruikers verstuurd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van servers van Apple en Google. Daardoor beschikken de techbedrijven over allerlei informatie over de pushnotificaties, zoals wie de afzender of ontvanger is, en in bepaalde gevallen zelfs de onversleutelde inhoud.

"Daardoor zijn Apple en Google in een unieke positie om overheidssurveillance te faciliteren van hoe gebruikers bepaalde apps gebruiken", aldus Wyden (pdf). "De data die deze twee bedrijven ontvangen bestaat uit metadata, waarin staat welke app een notificatie ontving en wanneer, alsmede de telefoon en het bijbehorende Apple- of Google-account waar de notificatie moet worden afgeleverd."

Medewerkers van Wyden vroegen Apple en Google om opheldering, maar de bedrijven stelden dat de Amerikaanse overheid het hen heeft verboden om hier informatie over te openbaren. De Amerikaanse senator wil nu dat de techbedrijven transparant mogen zijn over de wettelijke eisen die ze ontvangen, met name van buitenlandse overheden. "De bedrijven moeten worden toegestaan om te laten weten of ze gedwongen zijn deze surveillance te faciliteren."