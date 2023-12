'Ziekenhuizen lekken gegevens miljoenen patiënten via slecht beveiligde servers'

Ziekenhuizen en andere medische instellingen wereldwijd lekken via slecht beveiligde servers de gegevens van miljoenen patiënten, zo stellen onderzoekers van securitybedrijf Aplite op basis van eigen onderzoek. Het gaat om röntgenscans, MRI-scans, namen, adresgegevens, behandeldata en in sommige gevallen social-securitynummers. In totaal vonden de onderzoekers meer dan 3800 servers in honderdtien landen met daarop gegevens van zestien miljoen patiënten.

Daarnaast werden op deze servers 43 miljoen 'health' records van patiënten aangetroffen, met onderzoeksuitslagen, wanneer het onderzoek plaatsvond en gegevens van de betreffende arts. De servers maken gebruik van het Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) protocol, gebruikt voor de opslag van medische scans. DICOM is een decennia oud protocol. DICOM-afbeeldingen worden meestal opgeslagen op een picture storage and sharing system (PACS) server. Zorgpersoneel kan zo afbeeldingen van patiënten in een enkel bestand opslaan en met andere zorginstellingen delen.

De servers blijken echter niet goed beveiligd, waardoor aanwezige patiëntgegevens door onbevoegden zijn te achterhalen. Volgens de onderzoekers maakt minder dan één procent van de DICOM-servers gebruik van effectieve beveiligingsmaatregelen, zo meldt TechCrunch. De onderzoekers presenteren vandaag hun bevindingen tijdens de Black Hat Conference en deelden van tevoren al hun onderzoek met de website. De problemen met DICOM zijn niet nieuw, in 2019 werd hier ook al voor gewaarschuwd.