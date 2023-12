Minister verwacht dat uitgifte digitale euro nog meerdere jaren zal duren

Het zal naar verwachting nog meerdere jaren duren voordat er een digitale euro kan worden uitgegeven, zo heeft demissionair minister Kaag aan de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast kan Nederland de invoering van de digitale euro niet tegenhouden. Op dit moment wordt er in de Europese Raad en het Europees Parlement (EP) onderhandeld over de voorstellen van de Europese Commissie om een digitale euro in te voeren. De Raad heeft nog geen akkoord bereikt.

"Nederland heeft, net als de andere lidstaten, een stem in het Raadsakkoord. Nederland en de andere lidstaten hebben geen vetorecht ten aanzien van een eventueel voorliggend Raadsakkoord, dus Nederland kan niet zelfstandig bewerkstelligen dat de voorstellen niet worden aangenomen", aldus Kaag op vragen van de PVV over de invloed die Nederland op het proces heeft (pdf).

Als de Europese Raad en het Europees Parlement hun positie hebben bepaald, start de triloogfase van de onderhandelingen. In deze fase onderhandelen de voorzitter van de Raad, de rapporteur van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een definitief akkoord. In de Raad wordt er dan net als bij het Raadsakkoord op basis van gekwalificeerde meerderheid over dit akkoord gestemd.

Als de Raad en het Europees Parlement het akkoord allebei goedkeuren, kunnen de verordeningen in werking treden. Pas na inwerkingtreding hiervan kan de Europese Centrale Bank besluiten om de digitale euro uit te geven. "De verwachting is dat het nog meerdere jaren zal duren voordat een digitale euro uitgegeven kan worden", besluit Kaag.