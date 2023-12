Meta lanceert standaard end-to-end encryptie voor chats in Messenger

Meta is begonnen om standaard end-to-end encryptie uit te rollen voor privéchats en telefoongesprekken die via Messenger en Facebook plaatsvinden. Sinds 2016 hebben gebruikers van Messenger de optie om end-to-end encryptie in te schakelen, maar de beveiligingsmaatregel stond niet standaard ingeschakeld. Iets dat Meta nu gaat veranderen. Volgens het techbedrijf was het een ongekend complexe en uitdagende puzzel om de overstap naar standaard end-to-end encryptie te maken.

"De extra beveiligingslaag die end-to-end encryptie biedt houdt in dat de inhoud van je berichten en gesprekken met vrienden en familie beschermd zijn vanaf het moment dat ze je toestel verlaten tot het moment dat ze op het apparraat van de ontvanger aankomen. Dit houdt in dat niemand, waaronder Meta, kan zien wat er is verstuurd of gezegd, tenzij je besluit een bericht bij ons te rapporteren", aldus Meta. Het kan enige tijd duren voordat chats in Messenger worden geüpdatet naar standaard end-to-end encryptie.