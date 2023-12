Chromecasts kwetsbaar voor aanval met malafide firmware en spyware

Google Chromecasts bevatten verschillende kwetsbaarheden waardoor een aanvaller malafide firmware of spyware kan installeren om zo gevoelige informatie van gebruikers te onderscheppen. Google heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. Volgens beveiligingsonderzoeker Nolen Johnson van securitybedrijf DirectDefense, die de kwetsbaarheden ontdekte, ligt de grootste dreiging in Chromecasts die via online marktplaatsen of veilingsites worden aangeschaft en van malware of spyware zijn voorzien.

Via drie kwetsbaarheden (CVE-2023-48424, CVE-2023-48425 en CVE-2023-6181) is het mogelijk om de Secure Boot van de Chromecast te omzeilen en malafide firmware en ongesigneerde code te installeren. Een aanvaller moet hiervoor wel toegang tot de Chromecast hebben. "Een ander probleem betreft de afstandsbediening die met het apparaat is gepaird en van een ingebouwde microfoon is voorzien", aldus Johnson.

De Chromecast zou de microfoon op afstand kunnen inschakelen en zo de audio van gebruiker kunnen onderscheppen. Daarnaast zou malware op de Chromecast ook inloggegevens van allerlei apps kunnen stelen. Google werd in het tweede kwartaal van dit jaar over de kwetsbaarheden ingelicht en kwam op 5 december met beveiligingsupdates voor de Chromecast met Google TV.