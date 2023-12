Britse politie zeer teleurgesteld over uitrol end-to-end encryptie Messenger

De Britse politie is zeer teleurgesteld over de beslissing van Meta om end-to-end encryptie standaard voor privéchats en telefoongesprekken in Messenger en Facebook in te schakelen. Volgens het Britse National Crime Agency (NCA) maakt de beveiligingsmaatregel het lastiger om kinderen te beschermen. Door end-to-end encryptie kunnen alleen afzender en ontvanger de inhoud van berichten zien.

Gebruikers kunnen ongepaste berichten nog wel zelf bij Meta rapporteren. "Door de ontwerpkeuzes van Meta zal het bedrijf niet langer overtredingen op hun berichtenplatform kunnen zien, en opsporingsdiensten kunnen niet langer dit bewijs van ze verkrijgen", aldus het NCA. "Dit probleem zal niet verdwijnen, en waarschijnlijk alleen maar erger worden."

Volgens de Britse politie zorgen de alternatieve veiligheidsmaatregelen die Meta ontwikkelde, en op metadata zijn gebaseerd, zelden voor voldoende bewijs voor een zoekbevel. Het NCA denkt dat, als de uitrol doorgaat zoals gepland, het de meeste meldingen over misbruikmateriaal afkomstig van Facebook en Instagram zal verliezen. "Meta heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen op hun platform te beschermen en helaas zal dit nu niet langer mogelijk zijn", zegt James Babbage van het NCA.