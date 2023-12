Apple: geen succesvolle aanvallen tegen iPhones met Lockdown Mode

Ruim een jaar geleden lanceerde Apple de Lockdown Mode voor iPhones, die het lastiger moet maken om telefoons te compromitteren en met spyware te besmetten. En volgens Apple is de maatregel zeer succesvol, aangezien het bedrijf niet bekend is met succesvolle aanvallen tegen iPhones waar de Lockdown Mode stond ingeschakeld. Dat laat een medewerker van het techbedrijf tegenover TechCrunch weten.

De Lockdown Mode beperkt bepaalde functionaliteiten, wat het aanvalsoppervlak voor aanvallers moet verkleinen. Zo zullen in Lockdown Mode de meeste bijlagetypes voor berichten worden geblokkeerd en zijn alleen bepaalde afbeeldingen toegestaan. Verder worden previews van links geblokkeerd in iMessage, FaceTime-gesprekken van onbekende contacten gefilterd, locatiegegevens van gedeelde foto's verwijderd en bepaalde fonts op websites geblokkeerd.

In april van dit jaar lieten onderzoekers van Citizen Lab weten dat de Lockdown Mode ervoor zorgde dat slachtoffers van een zero-click-aanval, waarbij iPhones zonder enige interactie met spyware worden besmet, een melding te zien kregen en niet geïnfecteerd werden. In september van dit jaar maakten Apple en Citizen Lab bekend dat een nieuwe zeroday-aanval ook door de Lockdown Mode werd geblokkeerd en adviseerde Apple Indiase politici die het doelwit van spyware-aanvallen waren geworden om de Lockdown Mode in te schakelen. Vorige maand meldde beveiligingsonderzoeker Runa Sandvik dat de Lockdown Mode op dit moment de beste bescherming tegen spyware zoals Pegasus en Predator biedt.