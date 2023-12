Oprichter cryptobeurs Bitzlato bekent witwassen losgeld ransomware

Een 41-jarige Russische man die cryptobeurs Bitzlato oprichtte heeft in de Verenigde Staten bekend schuldig te zijn aan het witwassen van meer dan 700 miljoen dollar. Volgens de aanklacht zou het geld onder andere afkomstig zijn van ransomwaregroepen en drugshandelaren. Verder zou de cryptobeurs zelf meer dan vijftien miljoen dollar hebben ontvangen afkomstig van ransomware-aanvallen.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat Bitzlato zich neerzette als een cryptobeurs die minimale identificatie van gebruikers eiste. Zo waren selfies en paspoorten niet vereist. In de gevallen dat Bitzlato wel identificerende gegevens vroeg gaf het gebruikers de mogelijkheid om informatie van stromannen op te geven, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De verdachte, woonachtig in China, kon in Miami worden aangehouden. Naast de aanhouding van de man werd tegelijkertijd de infrastructuur van Bitzlato ontmanteld en de cryptovaluta van de beurs in beslag genomen. Mocht de verdachte schuldig worden bevonden kan hij tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar worden veroordeeld. Als onderdeel van zijn schuldbekentenis zal de verdachte afstand doen van 23 miljoen dollar van de cryptobeurs die in beslag werd genomen.