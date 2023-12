Inwoners Iers dorp twee dagen zonder water door cyberaanval op watervoorziening

Inwoners van twee Ierse dorpjes zaten vorige week twee dagen zonder water door een cyberaanval op een lokale drinkwatervoorziening. Dat meldt de lokale Ierse krant Western People. Details over de aanval zelf zijn niet gegeven, behalve dat er anti-Israëlische boodschappen op de apparatuur werden getoond. Dat komt overeen met aanvallen op Amerikaanse waterschappen, waarbij programmable logic controller (PLC's) van fabrikant Unitronics via het standaardwachtwoord '1111' werden gecompromitteerd.

Een medewerker van de lokale watervoorziening, die drinkwater voor de dorpjes Binghamstown en Drum regelt, spreekt over getroffen apparatuur van fabrikant 'Eurotronics'. Dat lijkt overeen te komen met Unitronics, zo stelt het Amerikaanse Water Information Sharing and Analysis Center (WaterISAC). "Deze activiteit laat zien dat slachtoffers niet altijd worden aangevallen op basis van wie of waar ze zijn, maar meer op wat ze hebben en hoe toegankelijk het is, ongeacht de omvang van de organisatie of hoeveel mensen ze bedienen." In het geval van de Ierse dorpjes zouden honderdtachtig mensen zijn gedupeerd.