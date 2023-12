Kuipers: landen bespreken opt-out voor delen medische data in EU-verband

Europese landen kijken naar de mogelijkheid om burgers via nationale wetgeving de mogelijkheid te bieden om zich af te melden voor het delen van hun medische gegevens in Europees verband. Dat heeft demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten op vragen van de PVV over de European Health Data Space (EHDS).

De EHDS is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn. In tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. Medische data van burgers zal daardoor zonder toestemming met derden worden gedeeld.

Stichting Privacy First waarschuwde onlangs dat de EHDS het einde van het medisch beroepsgeheim betekent en vreest dat de schaal waarop gegevens straks ontsloten worden, enorme risico’s voor de veiligheid en privacy van burgers met zich meebrengt. "De inrichting van de EHDS maakt het technisch mogelijk om op Europese schaal het gedrag van burgers te volgen en te sturen, zonder dat deze kunnen zien of en hoe dat gebeurt."

De PVV vroeg minister Kuipers naar de mogelijkheid voor burgers om zich voor het datadelen af te melden. "Op dit moment wordt in de Raad gesproken over het introduceren van de mogelijkheid voor lidstaten om via nationale wetgeving een recht op bezwaar (opt-out) voor burgers in te regelen om de persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens niet beschikbaar te stellen voor primair gebruik in de context van de EHDS voor zowel nationaal als grensoverschrijdend gebruik."

Volgens de bewindsman lijkt het introduceren van deze mogelijkheid breeduit te worden gesteund door een meerderheid van de EU-lidstaten. Hoe een burger straks zijn opt-out kan aangeven moet op nationaal niveau worden uitgewerkt. "Dit kan bijvoorbeeld via een online voorziening of een andere passende oplossing", voegt de minister toe (pdf).

Stemming

Het Europees parlement stemt op 14 december over de eigen onderhandelingstekst over de EHDS. Daarna zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie starten. Brussel hoopt de onderhandelingen voor juni 2024 af te ronden, waarbij de Europese Raad en het Europees Parlement uiterlijk in april 2024 een definitieve versie van de EHDS-verordening moeten goedkeuren.