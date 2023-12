Studenten ontdekken dat e-mail TU Delft kwetsbaar voor spoofing was

Studenten van de TU Delft hebben ontdekt dat de e-mail van de universiteit kwetsbaar voor spoofing was, waardoor kwaadwillenden e-mails uit naam van anderen konden versturen. De ICT-afdeling van de universiteit heeft inmiddels niet nader genoemde maatregelen genomen om misbruik te beperken. De migratie naar Microsoft 365 zal het probleem volledig oplossen, aldus Delta, het weekblad van de TU Delft.

Tijdens een studieproject ontdekten de studenten dat zij zonder het opgeven van gebruikersnaam en wachtwoord verbinding konden maken met de server die al het inkomende en uitgaande mailverkeer van de TU verzorgt. Zo was het mogelijk om e-mails te versturen vanuit elk willekeurig @tudelft.nl-acount en namens externen e-mails te versturen naar personen binnen de universiteit.

De studenten vermoeden dat een aanvaller wel een link met het TU-netwerk nodig heeft, bijvoorbeeld via onderwijs-wifi-netwerk Eduroam of het TU-gastennetwerk. Volgens de universiteit is de kwetsbaarheid in een 'ver verleden' ontstaan en was het hierdoor mogelijk om e-mails te versturen vanuit systemen zoals onderzoeksopstellingen. Voor zover bekend is er geen misbruik van de kwetsbaarheid gemaakt.