Google toont Europese Chrome-gebruikers keuzescherm voor zoekmachine

Google is begonnen om Europese Chrome-gebruikers een keuzescherm te laten zien voor de standaard zoekmachine van de browser. Volgens het techbedrijf wordt dit gedaan om aan de Europese Digital Markets Act (DMA) te voldoen. De DMA verbiedt platforms om de eigen diensten te bevoordelen. Het keuzescherm wordt nu al getoond aan zakelijk gebruikers van Google Chrome 120 op de desktop. Het gaat daarbij om één procent van de gebruikers. Met de lancering van Chrome 122 zullen alle gebruikers het scherm te zien krijgen.

Google laat tegenover TechRadar weten dat het scherm begin volgend jaar onder eindgebruikers wordt uitgerold. De feature is al in een testversie van de desktopbrowser ontdekt en laat gebruikers kiezen uit onder andere Yahoo, DuckDuckGo, Yandex, Google, Bing en Brave Search. Onlangs liet Google-ceo Sundar Pichai in een antitrustzaak nog weten dat het zeer belangrijk voor Google is om de standaardzoekmachine te zijn.

De EU legde Google in 2018 een miljardenboete op wegens oneerlijke concurrentie en misbruik van de marktmacht met Android. Daarop kwam Google met een keuzescherm voor de zoekmachine. Via dit keuzemenu, dat alleen bij de initiële setup van het toestel verschijnt, kan de zoekmachine voor het homescherm en Google Chrome worden ingesteld.

In eerste instantie moeten zoekmachines geld bieden om in het keuzescherm te worden opgenomen. In 2021 besloot Google onder druk van de Europese Commissie verschillende aanpassingen aan het keuzescherm door te voeren. Deelname voor zoekmachines is sindsdien gratis en worden erop het keuzescherm meer zoekmachines weergegeven.