OM: verdachten bankhelpdeskfraude boden cursus voor oplichten ouderen

Twee mannen en een vrouw die worden verdacht van bankhelpdeskfraude maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebruik van scripts en boden ook het volgen van een cursus aan voor het oplichten van ouderen. Het trio was meerdere maanden actief in 2021 en maakte in die tijd zeker 92 slachtoffers, aldus het OM, dat gevangenisstraffen tot zes jaar eiste.

Volgens de officier van justitie opereerde de bende elke keer op dezelfde manier. Zo gingen ze eerst op zoek naar een lijst met persoonsgegevens, selecteerde ze in deze lijst op geboortedatum en werd er een overzicht samengesteld met kwetsbare ouderen. Vervolgens werden de slachtoffers gebeld, waarbij de verdachten zich voordeden als bankmedewerker. Op deze manier werden inloggegevens, betaalpassen en pincodes ontfutseld.

Het OM stelt op basis van chatgesprekken dat de verdachten nauw met elkaar samenwerkten. Zo kon een slachtoffer bijvoorbeeld worden ‘doorverbonden’ naar een ander lid van de organisatie die het gesprek met het slachtoffer voortzette. Ook lagen er scripts voor het plegen van bankhelpdeskfraude en kon er indien nodig een cursus worden gevolgd.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een “goed georganiseerde bende” die vaak vanuit vakantiehuisjes, hotels en appartementen opereerden. Vanuit daar werden ook de ‘ophalers’ en de ‘pinners’ aangestuurd, die klaar stonden om naar de woning van slachtoffers te gaan en te gaan pinnen. In november 2021 werden de verdachten aangehouden. In totaal deden 92 slachtoffers aangifte.

De verdachten worden door het Openbaar Ministerie vervolgt voor heling van gegevens, oplichting, computervredebreuk, diefstal en deelname aan een criminele organisatie. De officier van justitie eist tegen de hoofdverdachte, de man die alles regelde en anderen aanstuurde, een gevangenisstraf van zes jaar. De andere mannelijke verdachte hoorde een gevangenisstraf van vier jaar tegen zich eisen. Als het aan het OM ligt verdwijnt de vrouwelijke verdachte twintig maanden achter de tralies, waarvan zes voorwaardelijk.