Is het strafbaar om online gelekte data te bekijken?

Juridische vraag: Wanneer een organisatie gehackt wordt en de interne data online wordt gepubliceerd, is het dan legaal om dit als burger te bekijken? Of moet je dan journalist zijn? Laten we er even vanuit gaan dat ik niet het doel heb om mensen te intimideren met het tot me nemen van de gelekte data.

Antwoord: De laatste zin verwijst naar het verbod op doxxing, dat per 1 januari van kracht zal worden (wetsvoorstel). Daar hoef je je geen zorgen over te maken, omdat dit verbod gaat over het verspreiden van informatie, niet om het bekijken of op je eigen harde schijf hebben.

Er is echter een relevanter verbod, namelijk artikel 139g Strafrecht. Dit stelt strafbaar dat iemand niet-openbare gegevens verwerft of voorhanden heeft

terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van deze gegevens wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze door misdrijf zijn verkregen;

Let op dat het hierbij niet uitmaakt of het gaat om persoonsgegevens (AVG) of andersoortige gegevens, zoals bedrijfsgeheime broncode of meetgegevens van sensoren. Het enige criterium is of de gegevens openbaar waren of niet.

Dat criterium geldt overigens voor de verkrijger op het moment van verkrijging. En specifiek bij zo’n online gezet datalek gaat dat dan mis: de gegevens zijn dan al openbaar, iedereen kan er immers in snuffelen. Dat die openbaarmaking onrechtmatig is, is niet relevant. Zoals bij invoering van dit artikel werd gezegd:

Gegevens die op het internet zijn geplaatst, zijn openbaar mits het publiek toegang heeft tot de internetpagina waar de teksten zijn weergegeven (vgl. Hof Amsterdam 23 november 2009, NJFS 2010,29). Het downloaden van openbare gegevens van internet is dus niet strafbaar op grond van deze strafbepalingen.

Het enkel snuffelen uit nieuwsgierigheid is dus niet strafbaar. Als je de gegevens voor wat anders gaat gebruiken, dan krijg je wel allerlei wettelijke bezwaren. Ze overnemen in een eigen bestand (je AI trainen, je marketingdata verrijken of een waarschuwingssite bouwen, ik noem er een paar) kan al snel in strijd zijn met de AVG als er persoonsgegevens in zitten. De gegevens kunnen beschermd zijn door auteursrecht of databankrecht. Een herpublicatie kan smaad opleveren. En ga zo maar door.

