Microsoft haalt domeinen offline die frauduleuze Outlook-accounts verkochten

Microsoft heeft met een gerechtelijk bevel meerdere domeinnamen in beslag genomen en offline gehaald die werden gebruikt voor de verkoop van frauduleuze Outlook-accounts. Volgens het techbedrijf heeft de groep criminelen achter de websites 750 miljoen frauduleuze Microsoft-accounts aangemaakt en daarmee miljoenen dollars verdiend. De aangeboden accounts worden door cybercriminelen voor allerlei doeleinden gebruikt, zoals phishing, spam en ransomware, aldus Microsoft.

Een week geleden kreeg Microsoft een gerechtelijk bevel om de in VS -gebaseerde infrastructuur van de groep criminelen, aangeduid als Storm-1152, in beslag te nemen en de gebruikte websites offline te halen. Naast frauduleuze Microsoft-accounts werden via de websites ook tools en diensten aangeboden om beveiligingsmaatregelen van andere bekende platforms te omzeilen, zoals CAPTCHA's. Volgens Microsoft hebben de genomen juridische stappen tegen torm-1152 gevolgen voor de operaties van de groep, maar zullen andere groepen als gevolg daarvan hun technieken aanpassen.