Proton Mail lanceert desktopapplicatie voor macOS en Windows

E-mailprovider Proton Mail heeft een desktopapplicatie voor macOS en Windows gelanceerd. Een Linux-versie wordt begin volgend jaar verwacht. "Hoewel veel mensen op een desktop e-mail in een browser gebruiken, hebben desktopapplicaties verschillende voordelen, zoals betere offline support. Voor deze reden hebben we besloten een desktopapplicatie te lanceren, iets dat zelfs Gmail niet biedt", zegt Proton-ceo Andy Yen.

De desktopapplicatie bevindt zich nog in de bètafase en is op dit moment alleen beschikbaar voor betalende gebruikers met een 'Visionary plan'. Daarnaast ontbreken de nodige functies, zoals support voor offline mode, het wisselen van accounts, notificatiebadges voor ongelezen berichten en is de applicatie niet te openen via mailto-links. De bètatest zal begin volgend jaar voor alle Proton Mail-gebruikers beschikbaar worden.