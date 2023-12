CDA wil opheldering over 'gedwongen' DigiD-fraude mantelzorgers

Dit is natuurlijk een bekend verhaal voor iedereen die wel eens ouders/ouderen of buren/bekenden helpt.

DigiD heeft het concept 'machtiging' maar _ontzettend veel_ DigiD afnemers/instanties supporten dat helemaal niet.



Een echt nette - en werkbare - oplossing is en blijft moeilijk. Veel mantelzorgers zijn natuurlijk ook maar summier digitaal/administratief vaardig. (voor de nostalgische zeurpieten - in het analoge tijdperk was dat OOK moeilijk. Simpelweg maar geloven dat de stem aan de telefoon de zoon of dochter is die dingen voor vader of moeder aan het regelen is. Of de oudjes krabbelen blindelings iets op papier )



Wat ik me nou afvraag - zou de CDA kamermiep die dit in portefeuille heeft (of digitaal, zorg ) nou echt niet weten wat de praktijk is - en moeten wachten op een journalist om d'r vraag te stellen ?

Of weet ze het wel , en laat ze het liggen totdat ze even een zichtbaarheidje pakt in het kielzog van de krant ?