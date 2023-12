OM eist 6 jaar cel en 300.000 euro schadevergoeding voor bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een man uit Hoogezand die tientallen mensen via bankhelpdeskfraude zou hebben opgelicht en zijn slachtoffers daarbij vernederde een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Ook moet de man als het aan het OM ligt bijna 300.000 euro terugbetalen aan diverse banken en een slachtoffer.

De verdachte werd vorig jaar september op heterdaad aangehouden. Een vrouw moest op die dag haar bankpassen in een envelop doen, zodat deze door een medewerker van de bank kunnen worden opgehaald. Ze vertrouwt het niet en belt 112, waarna de politie ter plekke, na een korte achtervolging, de verdachte aanhoudt. De ‘bankmedewerker’ blijkt de verdachte te zijn.

De verdachte maakte volgens het OM onder meer gebruik van de inmiddels uit de lucht gehaalde spoofingdienst iSpoof, waarmee het mogelijk was om telefoonnummers te spoofen. Zo leek het voor slachtoffers alsof ze door hun eigen bank werden gebeld. Ook gebruikte de verdachte software waarbij hij computers en telefoons van slachtoffers kon overnemen.

In een ander onderzoek naar bankhelpdeskfraude waar telefoongesprekken door politie werden afgeluisterd, kwamen ook gesprekken van de verdachte naar voren. Die bleek zijn slachtoffers, als hij het geld van hun rekening had gestolen, ook te vernederen. "Kennelijk moest het ingewreven worden, moest er angst worden aangejaagd, moesten mensen ook nog deze vernederingen ondergaan. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor vinden", aldus de officier van justitie. In augustus van dit werd een andere man uit Hoogezand aangeklaagd voor het stelen van meer dan 800.000 euro via bankhelpdeskfraude.