Noord-Ierse politieagenten wilden naam wijzigen wegens gevoelig datalek

Meerdere Noord-Ierse politieagenten wilden wegens een gevoelig datalek hun naam wijzigen. Daarnaast hebben meer dan vijftig agenten zich wegens het datalek ziek gemeld en heeft één agent ontslag genomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Noord-Ierse politie naar het incident uitvoerde (pdf). Het datalek ontstond begin augustus door een fout bij het verwerken van een Freedom of Information Request, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.

Door een fout werd een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle huidige medewerkers via de Freedom of Information Request openbaar gemaakt, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. Na ontdekking van de fout werd de spreadsheet offline gehaald. De Noord-Ierse politie stelde dat het belangrijk is dat iedereen die de spreadsheet had gedownload die meteen zou verwijderen. Dat is niet gebeurd en de gegevens zouden in handen van 'dissidente republikeinen' zijn gekomen.

Van bijna tienduizend politieagenten en -medewerkers werden zo de gegevens gelekt. Daarvan namen meer dan vierduizend contact op met een speciale dreigingsbeoordelingsgroep. Eén agent nam vanwege het datalek ontslag en meer dan vijftig ziekmeldingen zijn aan het incident toegeschreven. Volgens het rapport is het mentale welzijn van agenten en medewerkers verslechterd. Veel agenten hadden geen tijdige toegang tot psychologische hulp. Verder vroegen meerdere agenten en medewerkers of ze hun naam konden wijzigen, maar hiervan stelde de Noord-Ierse politie dat het onnodig was.

Verder lieten meerdere agenten weten dat ze bang waren om vrienden of familie te bezoeken, of hebben zich uit sociale aspecten van hun leven teruggetrokken en durven niet meer naar de kerk te gaan. Volgens Pete O’Doherty, commissaris van de City of London Police, is het datalek een 'wake-up call' voor de politie om databescherming zo serieus mogelijk te nemen. Het rapport bevat ook meerdere aanbevelingen om herhaling in de toekomst te voorkomen.