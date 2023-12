Inloggen via eHerkenning vereist vanaf januari tweefactorauthenticatie

Inloggen via eHerkenning vereist vanaf 1 januari tweefactorauthenticatie, wat het inloggen veiliger en betrouwbaarder moet maken. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

"Om te blijven voldoen aan de betrouwbaarheidsnormen en veiligheidseisen moet het huidige EH2-inlogmiddel worden uitgebreid met een tweefactorauthenticatie", zo laat eHerkenning zelf weten. Het aanvullen van eHerkenning met tweefactorauthenticatie is een advies vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het is vanaf 1 januari niet meer mogelijk om eHerkenning zonder tweefactorauthenticatie aan te schaffen.

Het gaat dan specifiek om eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2. Het inlogmiddel kent meerdere betrouwbaarheidsniveaus. EH2 met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord zal verdwijnen. Ondernemers die van een EH2-inlogmiddel gebruikmaken moeten hun inlogmiddel dan ook voorzien van 2FA. Naast het niveau EH2 kent eHerkenning ook de niveaus EH3 en EH4.

Volgens eHerkenning is EH3 het meestgebruikte eHerkenningsmiddel en kan zo als de standaard worden gezien. Het verschil tussen EH3 en EH2 met tweefactorauthenticatie zijn extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen in de controle van de identiteit en bevoegdheden en de uitgifte die online of via aangetekende post plaatsvindt.