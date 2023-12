Google Chrome gaat toegang tot third-party cookies standaard beperken

Leuk, maar het probleem is dat veel websites straks stoppen om goed te werken als deze third-party cookies standaard geblokkeerd wordt. En of dat goed of slecht is, daar waag ik mij niet aan. Maar er zijn b.v. websites waar gebruikers commentaar kunnen achterlaten bij bepaalde artikelen, maar dat commentaar wordt beheerd door een derde partij zoals Disqus, die daar complexe software gebruikt om spam weg te filteren. Maar ook Facebook en andere sociale-media sites voegen extra functies toe aan diverse websites zoals de Like-button voor Facebook of een embedded video van YouTube.

En dat is een probleem, want third-party cookies zijn zelf neutraal. Het gaat erom hoe deze gebruikt of misbruikt worden om een site werkende te krijgen.

Maar privacy vind ik behoorlijk belangrijk. Dus persoonlijk vind ik dat deze cookies terecht geweigerd worden en men dan maar een andere oplossing moet gaan vinden...

Mijn vrees is alleen dat er dan andere methodes gebruikt gaan worden die het minder zichtbaar maken dat data wordt gedeeld. Zo heb ik twijfels over CloudFlare, dat door veel sites wordt gebruikt om te beschermen tegen DDOS aanvallen, daar CloudFlare daarmee ook veel informatie over personen kan verzamelen. En ik denk dat er dan meer slimmeriken zullen zijn die web hosting gaan aanbieden voor hele lage prijzen om zo ook persoonsgegevens te kunnen verzamelen. En dat zonder dat de site-maker hiervan weet!

Privacy zal nog lang een probleem blijven op het Internet.