Kuipers: digitale gegevensuitwisseling helpt zorg betaalbaar te houden

Digitale gegevensuitwisseling helpt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, nu en in de toekomst, zo stelt demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. De bewindsman stuurde een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de functies die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg mogelijk te maken (pdf). De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) moet ervoor zorgen dat ict-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat de verplichte digitale gegevensuitwisseling mogelijk is.

De Wegiz is vanaf 1 juli van dit jaar van kracht geworden. Om gegevens digitaal te kunnen uitwisselen zijn zes generieke functies aangewezen die minimaal voor deze uitwisseling vereist zijn. Het gaat dan om identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemmingen, lokalisatie en adressering. Om ervoor te zorgen dat er uiterlijk in 2025 oplossingen voor deze functies zijn uitgerold, richt Kuipers zich zoveel mogelijk op bestaande oplossingen.

Voor de functies adressering, autorisatie en lokalisatie was het voor Kuipers onduidelijk welke bestaande oplossingen beschikbaar zijn en welke oplossingen wenselijk zijn. Daarvoor heeft de minister aanvullend onderzoek laten uitvoeren om de beste oplossingen voor deze drie functies te onderzoeken. Volgens Kuipers blijkt uit het onderzoek dat zonder meer aanvullende publieke sturing er geen werkende oplossingen in 2025 beschikbaar zullen zijn.

Verder stelt de minister dat er een landelijk vertrouwensstelsel (LVS) moet komen, om er zo voor te zorgen dat gegevensuitwisseling tussen verschillende zorginfrastructuren mogelijk wordt. Afsluitend laat Kuipers weten dat het realiseren van de benodigde oplossingen voor de betreffende functies samenwerking van alle partijen in het veld vereist. "Ik pak de gevraagde regierol, maar kan en wil dit niet zonder de samenwerking met partijen in het veld."