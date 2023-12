Consumentenbond: webwinkels verplichten onnodig aanmaken account

Twintig van de honderd grootste webwinkels verplichten dat elke klant een account aanmaakt, terwijl daar geen goede reden voor is, het slecht voor de privacy is en er een groter risico is om in een datalek voor te komen, zo stelt de Consumentenbond. Volgens de bond is het onverstandig als mensen overal een account aanmaken.

Daarnaast moeten klanten voor een account vaak ook teveel informatie invullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de geboortedatum. "Webshops met en zonder verplicht account weten of je geslacht. Dat is vooral interessant voor hun marketingafdeling. Voor het opsturen van de bestelde spullen is het totaal niet nodig (hooguit of je meerderjarig bent)", aldus de Consumentenbond.

Verder blijkt dat bij de helft van de bedrijven die een account afdwingen het lastig is om het account te verwijderen. Zo moet er worden gemaild, een formulier ingevuld of contact opgenomen met de klantenservice. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat in een reactie tegenover de Consumentenbond weten dat er altijd een reden moet zijn voor het verwerken van gegevens.

"Je mag mensen niet onnodig gegevens vragen en die langere tijd verwerken dan nodig. Dat lijkt bij de verplichte accounts van sommige webwinkels wel het geval", zo stelt de Consumentenbond, die de AP vraagt om te kijken naar de plicht tot het maken van gebruikersaccounts zonder goede reden.