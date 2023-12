Werknemer terecht ontslagen voor uploaden vertrouwelijke data naar Dropbox

Een Amsterdams bedrijf dat logistieke diensten en oplossingen levert mocht een werknemer op staande voet ontslaan voor het uploaden van vertrouwelijke data naar Dropbox, zo heeft de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Afgelopen juni liet het bedrijf aan de medewerker weten dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.

Begin april hadden alle werknemers al een e-mail ontvangen waarin ze werden opgeroepen om bij vertrek hun ervaring mee te nemen en niet hun bestanden. Nadat de medewerker te horen had gekregen dat zijn arbeidsovereenkomst niet werd verlengd heeft hij vervolgens 791 documenten van de bedrijfsserver naar zijn persoonlijke Dropbox-account geüpload.

De werknemer werd in juli uitgenodigd voor een gesprek, maar hij had toen vakantie en is niet op gesprek gekomen. Drie dagen later is de medewerker op staande voet ontslagen, omdat het monitoringssysteem had ontdekt dat hij gedurende meerdere dagen een groot aantal bedrijfsdocumenten van de bedrijfsserver naar zijn laptop had gedownload, om ze vervolgens naar zijn persoonlijke Dropbox-account te uploaden.

De medewerker was het niet met het ontslag eens en tekende beroep aan, waarbij hij een vergoeding van 114.000 euro eiste. Volgens de man is het ontslag niet meteen gemeld, omdat Prologis al een maand op de hoogte was. Verder stelt de werknemer dat er geen sprake is van een dringende reden. Van de 791 documenten die hij uploadde naar zijn persoonlijke Dropbox-account zijn er volgens hem slechts zestig eigendom van Prologis. De overige 731 documenten zijn eigendom van hem en bevatten onder meer eigen aantekeningen.

Verder stelt de werknemer dat de documenten van Prologis geen bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten en heeft hij de documenten niet gebruikt of met derden gedeeld. Van schending van het geheimhoudingsbeding is volgens hem dan ook geen sprake en van het beleid van Prologis was hij naar eigen zeggen niet op de hoogte. De man wil dan ook dat zijn ex-werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding.

Het bedrijf stelt dat het ontslag wel terecht is. Zo werd het op 10 juli door de ict-afdeling ingelicht, waarna er nader onderzoek plaatsvond en het ontslag op 17 juli volgde. Daarnaast is er volgens het bedrijf wel sprake van een dringende reden. Van de 791 documenten zijn er namelijk 220 eigendom van het bedrijf en bevatten bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie. Het bedrijf eist onder anderre een schadevergoeding wegens schending van de geheimhouding en het ontslag op staande voet.

Oordeel

De rechter stelt dat de medewerker onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat maar zestig documenten van het bedrijf zijn, terwijl het bedrijf wel een overzicht heeft gegeven dat het om 220 bedrijfsdocumenten gaat met vertrouwelijke informatie. Volgens de kantonrechter levert het meenemen van dergelijke stukken in de aanloop naar een einde van een arbeidsovereenkomst een dringende reden op. "Het spreekt voor zich dat dit niet geoorloofd is en dat dit schade kan toebrengen aan de werkgever."

Daarbij komt dat het bedrijf ook nog eens een duidelijk beleid hanteert waarmee de werknemer bekend was of in ieder geval bekend had moeten zijn. De kantonrechter noemt het gedrag van de medewerker ook ernstig verwijtbaar. "Het is evident dat een werknemer die zich op die manier bedrijfsgevoelige kennis van zijn werkgever toe-eigent ernstig verwijtbaar handelt. Er is dus geen transitievergoeding verschuldigd."

De rechter voegt toe dat er niet is gebleken dat de man de informatie die hij naar zijn persoonlijke Dropbox-account heeft geüpload met derden heeft gedeeld. Zolang dat niet is gebeurd, is er volgens de kantonrechter geen sprake van schending van het geheimhoudingsbeding. Het verzoek om de werknemer tot een boete hiervoor te veroordelen wordt dan ook afgewezen. Wel moet de man de 220 bedrijfsdocumenten vernietigen en zijn ex-werkgever een 'gefixeerde schadevergoeding' van bijna 13.000 euro betalen, omdat hij schuld heeft aan het ontslag op staande voet.