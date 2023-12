Kwetsbaarheid in SMTP-protocol maakt versturen gespoofte e-mails mogelijk

Een kwetsbaarheid in het SMTP-protocol maakt het mogelijk om vanaf allerlei domeinen gespoofte e-mails te versturen en zo phishingaanvallen uit te voeren. Daarvoor waarschuwt securitybedrijf SEC Consult, dat de gebruikte methode 'SMTP smuggling' noemt. Het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is een protocol voor het versturen van e-mail dat sinds 1980 wordt gebruikt.

Bij een SMTP-sessie worden eerst verschillende commando's tussen de SMTP-servers uitgewisseld, gevolgd door de inhoud van het e-mailbericht, waarna de sessie wordt gesloten. SMTP-smuggling maakt misbruik van 'interpretatieverschillen' waar de berichtdata van de e-mail eindigt. Zo kan een aanvaller via de berichtdata, die door een kwetsbare SMTP-server verkeerd wordt geïnterpreteerd, SMTP-commando's uitvoeren en zelfs aparte e-mails versturen.

De onderzoekers ontdekten dat SMTP smuggling werkte tegen onder andere e-mailprovider GMX en Exchange Online. Zo was het mogelijk om gespoofte e-mails vanaf miljoenen domeinen naar miljoenen ontvangende SMTP-servers te versturen. GMX en Microsoft hebben het probleem inmiddels verholpen. Het probleem is ook vastgesteld in de Cisco Secure Email Gateway en cloud-gebaseerde Cisco Secure Email Cloud Gateway.

Deze oplossing zijn nog kwetsbaar en SEC Consult adviseert bedrijven die van Cisco's mailproducten gebruikmaken om hun kwetsbare standaardconfiguratie aan te passen. De onderzoekers hebben een analysetool gemaakt waarmee organisaties kunnen kijken of ze kwetsbaar zijn, maar zullen die pas op een later moment openbaar maken.