ABN Amro-klant krijgt 7.000 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Een klant van ABN Amro die twee keer slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de laatste schade van 7.000 euro niet vergoed, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd op 5 oktober 2021 voor de eerste keer slachtoffer van bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters zijn bankpas wisten te ontfutselen en daarmee 4.000 euro opnamen.

Op 6 oktober liet de klant aan ABN Amro weten dat hij was opgelicht, waarop de bank hem een e-mail stuurde waarin werd gewaarschuwd voor herhaling en benadering door oplichters. Op 3 november 2021 is de klant opnieuw het slachtoffer van bankhelpdeskfraude geworden, waarbij hij opnieuw zijn bankpas aan de oplichters meegaf, die daarmee 7.000 euro opnamen. Begin vorig jaar besloot ABN Amro de eerste schade van 4.000 euro te vergoeden. Vorig jaar oktober meldde de bank dat het de schade van 7.000 niet zou vergoeden.

De klant ging tegen het besluit van de bank in beroep. Hij stelt dat de oplichting door dezelfde fraudeurs is gepleegd. Daarnaast stelt de klant dat ABN Amro tekort is geschoten in het uitoefenen van de zorgplicht die het heeft. De bank wist dat de mogelijkheid bestond dat de klant nog een keer door dezelfde oplichters zou worden benaderd en waarschuwde hem hier zelfs voor, aldus de klant zelf.

Die stelt ook dat de bank wist dat zij te maken heeft met een kwetsbare klant op leeftijd die niet opgewassen is gebleken tegen oplichters. Daarnaast was er gelet op de levensstijl en de leeftijd van de klant geen enkele reden voor hem om grote sommen contant geld op te nemen. Volgens de klant had ABN Amro dan ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen door het onmogelijk te maken de opnamelimiet te verhogen.

Pincode

De klant erkent dat hij ook bij de tweede fraude zijn bankpas aan de oplichters heeft afgegeven, maar zegt niet zijn pincode te hebben gedeeld en dat die is afgekeken. De bank betwist dit en stelt dat de klant op de dag van de tweede fraude alleen een contactloze betaling heeft verricht waarbij niet om de pincode werd gevraagd. "De pincode kan dus niet door derden zijn afgekeken. Bij de contante opname is de pincode in één keer goed ingetoetst. Het is onaannemelijk dat de pincode in één keer goed wordt geraden", zo laat het Kifid weten.

Het klachteninstituut benoemt echter niet de mogelijkheid dat de oplichters de pincode mogelijk eerder al hebben afgekeken. Doordat de klant volgens het Kifid niet kan verklaren hoe de oplichters zijn pincode wisten gaat het klachteninstituut er vanuit dat de klant zowel zijn bankpas als zijn pincode met de fraudeurs heeft gedeeld en daardoor grof nalatig heeft gehandeld.

Het Kifid kan zich ook niet vinden in het argument van de klant dat er sprake is van één incident dat door dezelfde oplichters op twee verschillende data is gepleegd, of dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. "De zorgplicht van de bank houdt niet in dat zij voor bepaalde groepen bepaalt welke opnamelimiet van toepassing zou moeten zijn. Niet elke persoon binnen een groep heeft dezelfde wensen." De vordering van de klant om de 7.000 euro te vergoeden is dan ook afgewezen (pdf).