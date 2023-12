Europol: ip-adressen en logs opnieuw belangrijkste data voor politieonderzoek

Ip-adressen en logbestanden zijn opnieuw de belangrijkste data voor politieonderzoeken, zo stelt Europol op basis van onderzoek onder Europese politiediensten. Locatiegegevens, contentdata en betaalgegevens zijn veel minder belangrijk. Volgens Europol is het opmerkelijk dat contentdata zo'n kleine rol speelt. Verder blijkt dat de Nederlandse politie in vergelijking met veel andere Europese politiediensten succesvol is in het opvragen van elektronisch bewijs over de grens en bij serviceproviders.

Elk jaar publiceert Europol het SIRIUS European Union (EU) Digital Evidence Situation Report, waarin wordt beschreven hoe Europese politie- en opsporingsdiensten omgaan met digitaal bewijs (pdf). Net als voorgaande jaren blijkt verkeersdata, zoals ip-adressen en logbestanden, belangrijker dan de content van gebruikers, zoals de inhoud van e-mails en foto's.

Op de vraag wat de belangrijkste gegevens voor onderzoeken zijn konden ondervraagde politieagenten meerdere antwoorden geven. Op de eerste plek worden 'connection logs' genoemd. Het gaat dan om logbestanden, met daarin datum, tijd en ip-adres gebruikt voor het benaderen van een bepaalde dienst. Verder is het ip-adres gebruikt bij de eerste registratie belangrijk en de naam van de gebruiker. Zestien procent van de ondervraagde agenten noemt content als belangrijkste data. Locatiegegevens van een toestel worden met veertien procent het minst belangrijk geacht.

Verder blijkt uit het Europol-rapport dat de meeste dataverzoeken door Europese politiediensten vorig jaar bij Google werden ingediend. Het gaat om bijna 110.000 verzoeken om gegevens over gebruikers. Meta volgt op de tweede plek met ruim 83.000 verzoeken. Als het gaat om het ook ontvangen van data staat Google met een succespercentage van 80 procent bovenaan, gevolgd door Meta met 68 procent. TikTok staat in dit overzicht onderaan, waarbij 51 procent van de verzoeken wordt gehonoreerd.

"Toegang van politie tot data kan een zaak van leven en dood zijn. Elke dag zijn er levens afhankelijk van dat politie de juiste ip-adressen en locatiegegevens vindt", zegt Eurocommissaris en Big Brother Award-winnaar Johansson. "In de toekomst zal toegang tot data alleen maar belangrijker worden in het bestrijden van misdaad."