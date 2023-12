Google gaat sideloaden Android-apps als onderdeel van schikking aanpassen

Google gaat het sideloaden van Android-apps als onderdeel van een miljoenenschikking in de Verenigde Staten aanpassen, zo heeft het bedrijf laten weten. Afgelopen september schikte Google een rechtszaak die meer dan dertig staten hadden aangespannen en waarin werd gesteld dat het techbedrijf met de Google Play Store Amerikaanse antitrustwetgeving had overtreden. Zo zou het gebruikers te hoge kosten in rekening hebben gebracht.

Als onderdeel van de schikking zal Google een bedrag van 700 miljoen dollar betalen en verschillende aanpassingen doorvoeren. Het gaat onder andere om het sideloaden van Android-apps. Standaard staat Android het niet toe dat gebruikers apps van buiten de Google Play Store downloaden. Google claimt dat het dit doet om gebruikers tegen malware te beschermen. Geregeld worden er malafide apps binnen de Play Store gevonden, maar de hoeveelheid malware buiten Googles appwinkel zou veel groter zijn.

Gebruikers moeten dan ook zelf het installeren van apps vanuit 'onbekende bronnen' inschakelen om apps buiten de Play Store te kunnen installeren. Google stelt dat het dit proces nu gaat 'stroomlijnen' en 'vereenvoudigen', waarbij de boodschap wordt aangepast waarin Google gebruikers over de mogelijke risico's informeert bij het downloaden van apps buiten de Play Store. In plaats van meerdere schermen te moeten doorlopen om apps vanuit 'onbekende bronnen' te kunnen installeren zal dit straks vanuit één scherm mogelijk zijn, stelt Androidvolger Mishaal Rahman.