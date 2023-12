Ziekenhuis Rotterdam helpt weer patiënten na grote netwerkstoring

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam helpt weer patiënten nadat door een grote netwerkstoring gisteren en vanochtend alle afspraken werden afgezegd en ambulances moesten worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. Vanwege de storing waren de elektronische patiëntendossiers niet beschikbaar voor zorgpersoneel. Behandelingen en operaties die al bezig waren konden worden afgemaakt, maar het ziekenhuis besloot tijdens de storing geen spoedgevallen aan te nemen. Mensen met levensbedreigende klachten die zelf naar het ziekenhuis kwamen werden wel geholpen, zo meldt Rijnmond.

Gisterenavond meldde het ziekenhuis dat de storing nog altijd niet was opgelost en dat alle patiënten die vandaag vóór 10.00 uur een afspraak hadden waren afgezegd. Het ziekenhuis laat nu weten dat de storing is opgelost. "Dit betekent dat na 10.00 uur de poliklinieken weer gaan opstarten. Heeft u vandaag na 10.00 uur een afspraak staan, kom dan gewoon naar uw afspraak. Is uw afspraak afgezegd? Dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak."

Het ziekenhuis heeft niet laten weten wat de oorzaak van de storing was en het onderzoek hiernaar loopt nog. Vorige week vond er onderhoud aan het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis plaats. “Het is uitermate vervelend voor al onze patiënten", liet Rob Kievit, algemeen directeur van het Ikazia Ziekenhuis, tegenover Rijnmond weten. "Maar de veiligheid van patiënten is op geen enkel moment in het geding geweest.” De directeur heeft geen twijfels over het gebruik van digitale patiëntendossiers. "We gaan ervan uit dat als dit opgelost is, we gewoon op een goede manier weer digitaal kunnen werken."